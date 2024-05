Auto beim Ausparken angefahren - Zeuge merkt sich Nummernschild

Ein aufmerksamer Zeuge hat bei einem Unfall in Harburg schnell reagiert und das Kennzeichen notiert. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.

Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines roten Alfa Spider hat am 01. Mai um 19 Uhr beim rückwärts ausparken in Eisbrunn den grauen Seat einer 44-Jährigen touchiert. Der Frau entstand dadurch laut Polizei ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Unfallfahrer entfernte sich nach dem Anprall, ohne anzuhalten. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Wagens und informierte die Polizei. Beamte der PI Donauwörth ermitteln aktuell den Verursacher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)