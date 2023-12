Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Ein technischer Defekt war wohl schuld daran, dass das Auto eines 23-Jährigen auf der B25 bei Harburg Feuer fing.

Einen gehörigen Schock dürfte ein 23-Jähriger am Montag bekommen haben. Gegen 19.45 Uhr fuhr er laut Polizei auf der Bundestraße 25 von Nördlingen in Richtung Harburg, als sein Opel aufgrund eines technischen Defektes während der Fahrt Feuer fing. Der 23-Jährige steuerte das brennende Auto auf Höhe Harburg von der Bundesstraße. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Harburg löschten die Flammen. An dem Auto entstand Totalschaden. Zu Fremdschäden oder Verletzten kam es den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. (AZ)