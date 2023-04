Auto mit hochschwangerer Frau und Baby überschlägt sich

Plus Als ein 34-jähriger Fahrer abgelenkt ist, verliert er die Kontrolle über seinen Wagen. Nur wenige Hundert Meter entfernt hatte sich bereits am Tag davor ein Unfall ereignet.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen hat sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Harburg und Schaffhausen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem jeweils auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Diesmal verunglückte am Abend des Ostersonntags eine Familie mit einer hochschwangeren Frau und einem einjährigen Buben. Sie erlitten – wie auch der Familienvater, der am Steuer saß – zum Teil erhebliche Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei Donauwörth war das Auto mit den drei Insassen und dem ungeborenen Baby gegen 19.15 Uhr in Richtung Schaffhausen unterwegs. Ein 34-Jähriger aus Augsburg saß am Steuer, seine 29 Jahre alte schwangere Ehefrau und der einjährige Sohn befanden sich auf der Rücksitzbank.