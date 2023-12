Auto mit zwei 19-Jährigen kracht gegen Baum

Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Der Sachschaden beträgt rund 5500 Euro.

Einen glimpflichen Ausgang nahm ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr nahe Harburg ereignete. Wie die Polizei mitteilt, war zu dieser Zeit ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Brünsee kommend in Richtung Ebermergen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Marbach geriet er in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett. Er übersteuerte das Fahrzeug, kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass sowohl der Fahrer, als auch sein gleichaltriger Beifahrer beim Unfall unverletzt blieben. Der Wagen war nicht mehr fahrtüchtig und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An Pkw sowie Baum entstand Schaden von rund 5500 Euro. Die Absicherung der Unfallstelle sowie weitere Verkehrslenkungsmaßnahmen erfolgten durch die Feuerwehren aus Harburg und Brünsee. (AZ)