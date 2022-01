AWV Nordschwaben nutzt künftig den Steinbruch bei Heroldingen

Plus Der Stadtrat Harburg erlaubt dem AWV, den Steinbruch mit Erdaushub zu verfüllen. So sieht das Projekt aus.

Jetzt ist es offiziell: Der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Nordschwaben darf den Steinbruch "Badersberg" bei Heroldingen als Ablagerungsstätte nutzen. Darüber entschied der Harburger Stadtrat. In der Vergangenheit hatte das Projekt im Dorf hohe Wellen geschlagen und sogar eine Initiative auf den Plan gerufen, die das Vorhaben verhindern wollte.