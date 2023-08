Autofahrerin und Randalierer: Polizei stellt zweimal Marihuana sicher

In zwei Fällen hat die Polizei am Dienstag im Landkreis Donau-Ries Marihuana sichergestellt.

In Harburg und in Bäumenheim hat die Polizei je eine Person mit Marihuana erwischt. Bei einer Verkehrskontrolle in Harburg hielten die Beamten eine 26-Jährige auf dem Feldweg vor dem jüdischen Friedhof an und bemerkten dabei, dass die junge Frau auffallend nervös war. Aus dem Fahrerfenster wehte den Beamten laut Polizeibericht zudem der Geruch nach Marihuana entgegen. Auf Nachfrage händigte die Frau eine Zigarettenschachtel mit einem Joint aus. In der Wohnung und im Auto wurden keine weiteren Rauschmittel gefunden. Die Frau wurde angezeigt.

Randalierer in Bäumenheim hat illegale Substanzen in der Wohnung

In Bäumenheim wurde die Polizei alarmiert, weil ein Bewohner einer Mietwohnung derartig laut randalierte, dass die Nachbarn auf ihn aufmerksam wurden. Eine Streifenbesatzung machte sich auf den Weg und entdeckte in der Wohnung des Randalierers neben mehreren zerstörten Gegenständen und Möbeln, die einen Schaden von insgesamt rund 1100 Euro aufwiesen, eine geringe Menge Marihuana, Rauchutensilien sowie mehrere Steroid-Präparate. Der Mann flüchtete zunächst, wurde aber wenig später aufgefunden und zur PI Donauwörth gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)