Bahnübergang und Haltestelle in Harburg – alles fertig

In Harburg ist der Bahnübergang Mündlinger Straße nun doch keine Baustelle mehr. Der neue Haltepunkt ist ebenfalls startbereit.

Diese Meldung des Landratsamts kürzlich irritierte doch etwas: Der Bahnübergang Mündlinger Straße in Harburg wurde in der vorigen Woche nochmals gesperrt. Unter der Straße neben dem Gleis verlegte eine Firma Entwässerungsleitungen. Bis 14. Dezember sollte die Sperrung dauern, hieß es.

Jedoch beginnt schon am Sonntag, 11. Dezember, der Betrieb des neuen Bahnhaltepunkts in Harburg, der direkt von der Mündlinger Straße (und der Wemdinger Straße) aus erreichbar sein soll. So viel ist nun klar: Die Bauarbeiten stehen dem Start nicht mehr im Wege.

Der neue Bahnhaltepunkt in Harburg zwischen den Übergängen Mündlinger Straße und Wemdinger Straße soll am 11. Dezember in Betrieb gehen. Foto: Wolfgang Widemann

Bereits seit dem vorigen Wochenende ist die Straße wieder frei. Jetzt müssen nur noch die Züge des neuen Betreibers Go Ahead fahren. Das wiederum ist ein ganz anderes, wesentlich spannenderes Thema. (wwi)