Harburg

06:00 Uhr

Bald nur noch ein Geldautomat der Raiffeisen-Volksbank in ganz Harburg

Im Harburger Stadtgebiet können Kunden der Raiffeinsen-Volksbank bald nur noch in der Kernstadt Geld abheben.

Plus Nach Ebermergen ist nun Großsorheim an der Reihe: Am 1. Februar 2023 wird der Geldautomat abgebaut. Die Stadträte sind geteilter Meinung.

Von Celine Theiss Artikel anhören Shape

Für die Harburger Kundinnen und Kunden der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth ist es ein Schlag ins Gesicht. Nachdem zum 30. September bereits die Filiale in Ebermergen geschlossen wurde, kündigte nun das Unternehmen an, auch den Geldautomat in Großsorheim abzubauen. Die Ratsmitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus und Umwelt sind gespalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen