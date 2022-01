Harburg

vor 12 Min.

Bauplätze in Harburg: Wer sich bewirbt, muss eine Gebühr zahlen

Noch sind Bauplätze in Großsorheim zu haben. Wer sich um ein Grundstück bewirbt, muss künftig eine Gebühr zahlen.

Plus Wer in der Stadt Harburg einen Bauplatz ergattern will, muss Punkte sammeln. Für eine Bewerbung sollen Häuslebauer künftig 100 Euro zahlen.

Von Viktoria Gerg

Im Sommer des vergangenen Jahres beschloss der Stadtrat Harburg einen Punktekatalog für künftige Bauplätze. Jede Interessentin oder jeder Interessent bekommt seitdem für verschiedene Kriterien Punkte. Diejenigen Personen, die die meisten erhalten haben, erhalten die Chance auf ein Grundstück. Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass einige Anpassungen nötig sind. Die wurden jetzt in einer Sitzung des Stadtrates vorgestellt. Künftig werde bei der Bewerbung um einen Bauplatz eine nicht rückzahlbare Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 Euro fällig, erklärt Bürgermeister Christoph Schmidt.

