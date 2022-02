Beeindruckendes Wetterschauspiel über der Harburg

Unserem Leser Harald Erdinger ist dieses beeindruckende Foto von Harburg gelungen.

Als Harburger ist unser Leser Harald Erdinger oft mit seiner Kamera in der Stadt unterwegs. Dabei gelingen ihm immer wieder beeindruckende Fotos - so wie dieses hier. Erdinger schreibt dazu: "So ein Sonnenuntergang mit dieser Wolkenkonstellation über der Burg ist einmalig."