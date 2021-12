Bei Unfall nahe Harburg werden fünf Wildschweine getötet

Plus Nahe dem Harburger Stadtteil Marbach ist ein außergewöhnlicher Wildunfall passiert. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Es ist ein Anblick, der ebenso erstaunt wie schockiert. Auf der schmalen Ortsverbindungsstraße zwischen Marbach und dem Kratzhof/Listhof im Bereich der Stadt Harburg liegen jeweils mehrere Meter voneinander entfernt die Kadaver von fünf Wildschweinen. Sie sind durch einen Wildunfall ums Leben gekommen. Vom Verursacher fehlt jede Spur.