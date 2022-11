Vor 50 Jahren starb ein bekannter Harburger Maler

Erich Martin Müller begründete Harburgs Ruf als "Malerstädtchen" mit. Heute sind die Werke des gebürtigen Berliners weit verstreut.

Der 50. Todestag Erich Martin Müllers ist am 27. November 2022. Von den Künstlern, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Harburgs Ruf als „Malerstädtchen“ begründeten, war er einer der bekanntesten und beliebtesten. „Das alte Nest Harburg“ (so nannte er eines seiner Bilder) und seine vielen reizvollen Ansichten schätzte er als idealen Standort für seine traditionelle, technisch gekonnte Landschaftsmalerei. Mit seiner Staffelei gehörte er lange zum Harburger Stadtbild. Heute ist eine Straße nach ihm benannt.

Nachlass von Erich Martin Müller "in alle Winde verstreut"

Müller wurde 1888 in Berlin geboren und studierte dort an der Kunstakademie. Bei einer Malklassenreise im Jahr 1914 lernte er in Harburg seine spätere Frau Maria Schobloch kennen, die dort Lehrerin war. In den 1920er Jahren lebte er als erfolgreicher Maler in Berlin und verbrachte die Sommermonate bei seiner Frau in Harburg. Erst während des Zweiten Weltkriegs kam er ganz nach Nordschwaben. 1957 zog das Ehepaar nach Rothenburg. E. M. Müllers Frau starb 1964 und er selbst am 27. November 1972 im Alter von 84 Jahren. Das Ehepaar hatte keine Kinder.

Nach seinem Tod mussten zahlreiche seiner Gemälde versteigert werden, schreibt Rolf Hofmann in den "Harburger Heften" Es mute tragisch an, „dass dieser Nachlass eines wirklichen Könners in alle Winde verstreut wurde.“ Von Zeit zu Zeit findet das eine oder andere Bild doch zurück nach Harburg, zum Beispiel eine Kohlezeichnung mit Brücken- und Burgansicht, die Peter und Ruth Rossow aus Heilsbronn der Stadt schenkten. Das abgebildete Aquarell von der Bruckmühle wurde im Jahr 1938 dem Medizinalrat Dr. Friedrich Mayr für seine Verdienste um das Rote Kreuz in Harburg überreicht. (Hl)