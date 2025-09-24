Icon Menü
Harburg: Besondere Portraitkunst in Harburg

Harburg

Besondere Portraitkunst in Harburg

Ungewöhnliche Kombination aus Kunst und Kaffee
Von Fiorella Salamena
    • |
    • |
    • |
    Zu den klassischen Malutensilien gab es beim Malkurs von Franziska Groß noch Kaffee
    Zu den klassischen Malutensilien gab es beim Malkurs von Franziska Groß noch Kaffee Foto: F. Salamena

    „Drink & Draw“ – So hat die Künstlerin Franziska Groß ihre Zeichenreihe in Harburg überschrieben. Zwanglos und gratis konnten Interessierte in die Strandbar BUBs kommen. Nach einer kleinen Meditation zur Einstimmung wählten die Teilnehmer aus den zur Verfügung gestellten Malutensilien und erhielten dazu einen Kaffee, den sie trinken oder zum Malen verwenden konnten. Was die Harburger Künstlerin aus dieser ungewöhnlichen Kombination zaubert, kann man nach dem Selbergmacht-Markt vom 28. September noch am drauffolgenden Wochenende (4./5. Oktober) bewundern. Wer „Drink & Draw“ im BUBs verpasst hat, kann im Oktober und November an ihren Kursen teilnehmen. Anmeldung über das Bildungswerk Harburg und/oder über mail@kaffee-kunst-kopfchaos.de. Weitere Informationen auf www.kaffee-kunst-kopfchaos.de.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

