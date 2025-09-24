Besondere Portraitkunst in Harburg

„Drink & Draw“ – So hat die Künstlerin Franziska Groß ihre Zeichenreihe in Harburg überschrieben. Zwanglos und gratis konnten Interessierte in die Strandbar BUBs kommen. Nach einer kleinen Meditation zur Einstimmung wählten die Teilnehmer aus den zur Verfügung gestellten Malutensilien und erhielten dazu einen Kaffee, den sie trinken oder zum Malen verwenden konnten. Was die Harburger Künstlerin aus dieser ungewöhnlichen Kombination zaubert, kann man nach dem Selbergmacht-Markt vom 28. September noch am drauffolgenden Wochenende (4./5. Oktober) bewundern. Wer „Drink & Draw“ im BUBs verpasst hat, kann im Oktober und November an ihren Kursen teilnehmen. Anmeldung über das Bildungswerk Harburg und/oder über mail@kaffee-kunst-kopfchaos.de. Weitere Informationen auf www.kaffee-kunst-kopfchaos.de.

