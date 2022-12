Betrüger-Paar bleibt Zeche für Geburtstagsfeier schuldig

Nach der Verhaftung eines 54-Jährigen und seiner Partnerin kommt auf: Das Paar hat kurz zuvor im Raum Harburg kräftig gefeiert, aber nicht bezahlt.

Ein mit mehreren Haftbefehlen gesuchtes Paar, das die Polizei vor einer Woche in Harburg dingfest gemacht hat, ließ es unmittelbar zuvor noch ordentlich krachen. Der 54-Jährige und seine Freundin schmissen in der Burgstadt eine Geburtstagsparty, blieben dem Wirt aber die Zeche in Höhe von fast 3000 Euro schuldig. Deshalb hat die Polizei ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Gesetzeshüter suchten - wie gemeldet - das Paar in Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Betrugsfall aus dem Juni. Die Beamten erhielten Hinweise, dass die Verdächtigen sich im Raum Donauwörth aufhalten könnten. Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass das Duo in einem Hotel in Harburg logierte. Dort klickten die Handschellen.

Betrüger-Paar feiert mit 30 Gästen in Harburg bis in die frühen Morgenstunden

Gegen den Italiener bestanden drei Haftbefehle. Der 54-Jährige, der unter falschem Namen im Hotel eingecheckt hatte, wurde in die Justizvollzugsanstalt Kaisheim gebracht. Seine Begleiterin trat ebenfalls unter falschem Namen auf und konnte keine Ausweisdokumente vorzeigen. Um ihre Personalien festzustellen, wurde sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Dienststelle gebracht. Dabei stellten die Beamten fest, dass auch gegen die Frau zwei offene Haftbefehle sowie mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen. Die Folge: Die Frau wurde in die JVA Aichach eingeliefert.

Wenige Tage zuvor war die Verhaftete noch bester Laune gewesen. Sie feierte in einem Lokal im Raum Harburg ihren 40. Geburtstag. Zusammen mit ihrem Partner empfing sie rund 30 Gäste. Die Gesellschaft konsumierte bei dem Fest, das bis 6 Uhr morgens dauerte, einiges. Am Ende stand eine Rechnung in Höhe von 2950 Euro. Dies meldete der betroffene Wirt inzwischen der Polizei. Er zeigte das Paar wegen des Verdachts des Betrugs an, weil er nach eigenen Angaben von diesem kein Geld bekommen hat. (AZ)