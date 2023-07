Betrüger wollen Fensterläden an Haus für 3000 Euro reinigen

Unbekannte schließen in einem Stadtteil von Harburg mit einem Hausbewohner einen Vertrag. Ein Angehöriger kann das Aushändigen des Geldes verhindern.

In einem Stadtteil von Harburg hab ein Mann am Montag gerade noch ein Betrug verhindert. Wie die Polizei mitteilt, schloss ein Unbekannter am frühen Abend aus einem weißen Kleintransporter mit französischem Kennzeichen heraus einen Vertrag über die Reinigung von Fensterläden an einem Haus ab. Der Täter wollte dafür von einem Bewohner 3000 Euro haben. Noch bevor das Opfer das Geld aushändigte, wurde der Sohn, 34, darauf aufmerksam und verhinderte die Übergabe der viel zu hohen Summe.

Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen, die Angaben machen können zu dem Fahrzeug oder den Personen, die damit unterwegs sind, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)