Betrunkener Autofahrer vormittags mit 1,4 Promille unterwegs

Ein Zeuge beobachtet am Sonntag in Harburg ein verdächtiges Auto. Die Polizei spürt den Fahrer wenig später auf.

Dank eines Hinweises hat die Polizei am Sonntagvormittag in Harburg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge meldete um 10 Uhr, dass ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung hielt wenig später in der Schlossstraße einen 73-Jährigen an.

Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Mannes sicher. Der musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es erfolgte eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (AZ)