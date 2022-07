Betrunkener Mann beleidigt Polizisten in Harburg

Erst hat ein Mann am Freitagabend zu tief ins Glas geschaut, dann fiel er negativ in Harburg auf. Wegen mehreren Straftatbeständen wird nun gegen ihn ermittelt.

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Harburg Polizisten beleidigt. Gegen 2 Uhr wurde der Polizeiinspektion Donauwörth die stark betrunkene Person auf dem Schützenfest in Harburg gemeldet. Nachdem eine Streife der Polizei vor Ort war und sich um den stark alkoholisierten 24-Jährigen kümmern wollte, zeigte er sich völlig uneinsichtig und wollte das Fest nicht verlassen. Auch einen angebotenen Alkotest verweigerte der Mann. Über einen Anruf konnte die Schwester des Mannes erreicht werden, die sich dazu bereit erklärte, ihren Bruder vom Fest abzuholen.

Mann fällt durch Beleidigungen und rechtsradikale Parolen negativ auf

Bis sie eintraf konnte sich er allerdings weiter nicht beherrschen. Mehrmals skandierte er rechtsradikale Parolen, dazu beleidigte er beide Polizisten vor Ort, als der 24-Jährige in das Fahrzeug seiner Schwester einstieg. Das hat nun Konsequenzen für den jungen Mann. Wegen mehreren strafrechtlichen Tatbeständen wird nun gegen ihn ermittelt. (AZ)