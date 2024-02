Harburg

vor 17 Min.

Blitzer- und Strafzettel-Bilanz in der Stadt Harburg

Plus Die Stadt Harburg hat im Vorjahr die Verkehrsüberwachung ausgeweitet. Bürgermeister präsentiert die Ergebnisse.

Von Wolfgang Widemann

Seit Mitte 2023 lässt die Stadt Harburg auch den fließenden Verkehr überwachen. Soll heißen: Im Auftrag der Kommune wir an bestimmten Stellen auch geblitzt. Bürgermeister Christoph Schmidt zieht nun in den Bürgerversammlungen eine erste Bilanz.

Bis Juli hatten Kontrolleure für die Stadt nur auf den ruhenden Verkehr ein Auge. So wurden laut Schmidt in der Kernstadt im Vorjahr 514 Parkverstöße geahndet. Im zweiten Halbjahr kamen durch Geschwindigkeitskontrollen in Harburg (Mündlinger Straße), Ebermergen (Meiergasse, Schäfgasse) und Heroldingen (Georg-Karg-Straße) auch 432 Verwarnungs- und Bußgelder zusammen. Hauptsächlich habe man vor den Kindergärten geblitzt, teilt der Bürgermeister mit. Vor allem in Heroldingen gebe es Raser. Erste Auswertungen zeigten, dass dort 85 Prozent der Ertappten nicht aus dem Stadtgebiet kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen