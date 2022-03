Blitzmarathon: Mercedesfahrerin mit knapp 150 km/h bei Harburg erwischt

Plus Die VPI Donauwörth zieht nach dem Blitzmarathon Bilanz: Für die Spitzenreiterin an diesem Tag wird die Fahrt auf der B25 bei Harburg richtig teuer.

Der Blitzmarathon in Bayern ist beendet und damit Zeit Bilanz zu ziehen. Im Landkreis Donau-Ries hat die Verkehrspolizei Donauwörth seit Donnerstagvormittag um 6 Uhr insgesamt 68 Fahrerinnen und Fahrer erfasst, die auf den Bundes- und Kreisstraßen der Region zu schnell unterwegs waren. 14 Fahrzeuge - meist ausländische Lkw-Fahrer - wurden per Laserpistole erfasst, weil sie über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde unterwegs waren.