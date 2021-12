Harburg

18:06 Uhr

Bob-Anschieber Markus Kosok auf Erfolgskurs

Plus Der Harburger Markus Kosok startet jetzt im Bob-Europacup. Er hat noch weitere Ziele – obwohl seine Trainingsbahn im Sommer zerstört wurde.

Von Viktoria Gerg

Viele Stunden harte Arbeit, Fleiß und Disziplin. Dann hat es geklappt: Europacup. Bob-Anschieber Markus Kosok hat in seiner dritten Saison den nächsten Karrieresprung geschafft. Und damit soll noch lange nicht Schluss sein, denn er blickt noch eine Stufe höher – Weltcup. Anfang November nahm der gebürtige Harburger bei den Selektionsrennen in Altenberg im Erzgebirge teil, eine Woche später dann im nordrhein-westfälischen Winterberg. Von diesen Wettbewerben hing es ab, ob er am Europacup teilnehmen darf. Und er durfte: Mit seinem Piloten Laurin Zern landete er im Zweierbob weit vorne und qualifizierte sich für den Europacup, der vergangenes Wochenende ebenfalls in Winterberg Station machte. Es ist der vorläufige Höhepunkt seiner Karriere, die als Speerwerfer begann und 2021 einige Turbulenzen auszuhalten hatte.

