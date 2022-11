Brennholz in Harburg gestohlen

In Harburg ist in der vergangenen Woche Brennholz von einem Lagerplatz entwendet worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum vom 20. November bis einschließlich 23. November ist in Harburg etwa ein Raummeter Brennholz gestohlen worden. Das Holz wurde in der Nähe des in der Heidestraße gelegenen Holzlagerplatzes aufbewahrt. Der 70-jährige Besitzer wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Abdeckplane seines Holzstapels entfernt worden sei. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkte er, dass auch Holz fehlte. (AZ)