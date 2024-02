Harburg

vor 17 Min.

Burgschänke in Harburg bleibt länger geschlossen

Plus In der Gaststätte mit Hotel im Schloss Harburg gibt es einen Pächterwechsel. Es stehen einige Arbeiten an. Das ist die aktuelle Situation.

Von Wolfgang Widemann

Schloss Harburg ist eine der größten Sehenswürdigkeiten im weiten Umkreis. Über 60.000 Besucher verzeichnete die gemeinnützige Stiftung, die den historischen Komplex verwaltet, im vorigen Jahr. Ein fester Bestandteil des Schlosses ist die Burgschänke. Die ist seit Wochen geschlossen - ein Zustand, der noch eine Weile so bleiben wird.

Die Gaststätte und das kleine Hotel, das sich mit in dem Gebäude befindet, hatten letztmals kurz vor Weihnachten geöffnet. Die bisherigen Betreiber hörten nach Auskunft von Kilian Kratzer, Geschäftsführer der Stiftung, Ende 2023 auf. Neuer Pächter ist Markus Anslinger. Bis dieser den Neuanfang vollziehen kann, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Es stünden umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten an, erklärt der Harburger auf Anfrage unserer Redaktion. Zudem sei er auf der Suche nach Personal - sowohl für die Gastronomie als auch für die Küche und das Hotel mit seinen neun Zimmern.

