Dabei sein - Digitale Teilhabe für alle!

Vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus gefördert, für die Teilnehmer kostenlos und vor Ort in Harburg angeboten: Zwei Kurse für Senioren „Einstieg in die digitale Welt“ und „Digitale Gesundheit“. Vortragende Sigrid Müller aus Dillingen ist Kaufmännische Assistentin für EDV & Rechnungswesen und Fachlehrkraft. Seit 25 Jahren arbeitet sie als freiberufliche EDV-Dozentin. Mit ihrer Assistentin Anette Keiß zeigte sie den Teilnehmern im Vormittagskurs in verständlicher Sprache den Einstieg in die digitale Welt, das Online-Banking, wie man in Kontakt bleibt und vieles mehr. Beim Nachmittagskurs ging es um Digitale Gesundheit, um die digitale Patientenakte (ePA), um die elektronische Gesundheitsakte (eGK), um Online-Arzttermine etc. Natürlich wurden Risiken und Gefahren genannt. Aufgezeigt wurde aber ein bisher wenig beachteter Vorteil für Senioren: „Wie ermöglicht mir die Digitalisierung möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben daheim?“. Wie kann ich Bankgeschäfte erledigen oder Medikamente bestellen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Harburg hat dafür einen großen Vorteil durch seine zahlreichen Digitallotsen. An drei Terminen im Monat kann sich jeder an sie wenden und kostenlose Unterstützung holen. Sie nahmen an den Kursen teil und lobten die Inhalte und die verständliche Präsentation. Ganz besonders interessant fanden sie das Zoom-Meeting mit dem BayernLab in Dillingen. Die BayernLabs sind eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen und Heimat. 13 gibt es davon im ländlichen Bereich in Bayern. Nach dem Motto „Anschauen, Anfassen, Ausprobieren!“ werden digitale Themen als erlebbare Praxis präsentiert. Schulklassen können die digitale Welt erforschen, Kommunen und Bürger sich über Möglichkeiten der Digitalisierung informieren. Auch das völlig kostenlos. Alles in allem eine informative, hilfreiche und gut gemachte Veranstaltung. Die Teilnehmer hoffen auf eine Fortsetzung in 2026 und mehr Kontakt zum BayernLab Dillingen.

