Vier Tiere verenden bei Wildunfällen in einer Nacht

Autofahrer erfassen querenden Hasen und Rehe. Der Sachschaden liegt bei 11.000 Euro.

Gleich vier Wildunfälle passierten in der Nacht zum Donnerstag im Zuständigkeitsbereich der Polizei Donauwörth. Wie die Beamten mitteilen, wurde dabei niemand verletzt. Es entstand jedoch insgesamt Sachschaden von rund 11.000 Euro. Der erste Unfall passierte gegen 22 Uhr. Zu dieser Zeit erfasste auf der Ortsverbindungsstraße von Großsorheim nach Kleinsorheim das Auto eines 57-Jährigen einen über die Fahrbahn springenden Feldhasen. Um 0.45 Uhr war dann ein 27-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße DON 24 von Daiting in Richtung Gansheim unterwegs, als ein von links querendes Reh in die Fahrertüre des Wagens prallte. Ein Jäger wurde gerufen, der das schwer verwundete Tier erlöste.

Eine Reh wurde von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert

Früh morgens um 5.20 Uhr passierte einem 29-jährigen Geschäftsreisenden auf der B 25 von Harburg in Richtung Donauwörth Dasselbe. Auf Höhe Ebermergen erfasste das Auto ein von links querendes Reh auf der Bundesstraße frontal. Und schließlich prallte um 6.30 Uhr eine 42-jährige Autofahrerin auf der Ortsverbindungstraße von Hochfeld kommend in Richtung Reichertswies gegen ein Reh auf der Fahrbahn. Es wurde in den Straßengraben geschleudert. Alle Tiere verendeten bei den Zusammenstößen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch