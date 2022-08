Daniela de Santos bringt die Harburg zum Klingen

Plus Bei drei Open-Air-Konzerten erfreut die Pan-Flötistin, zusammen mit vier befreundeten Profi-Musikern, rund 800 Besucher. Sie gestalten ein Wohlfühlprogramm mit populären Kompositionen und Gassenhauern.

Zwei laue Sommerabende und einen Spätnachmittag lang hallen im alten Gemäuer der Harburg Panflöten-Klänge mit ihrem glasklaren und zugleich rauchigen Timbre wider, lassen zwischen Schlosskapelle und Wehrgang die Luft vibrieren. Da rührt Leonard Cohens "Hallelujah" die Herzen der Zuhörer auf dem alten Kirchhof. Da bewegt "Gabriellas Song" zutiefst. Da lässt das betörende "Oh mio babbino caro" den Atem anhalten und "Condor al paso" Hände und Füße im Rhythmus zucken. Die Musikerin Daniela de Santos lud dreimal zu Konzerten ein und gibt damit erneut ein sommerliches Heimspiel auf der Burg, ihrem Wohnsitz.