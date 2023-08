Harburg

Daniela De Santos und Andrew Young zünden ein musikalisches Feuerwerk

Plus Mit Panflöte und Saxofon begeistern die Musiker solo wie auch im Duett auf der Harburg. Nur dem Open-Air-Charakter macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Graue Regenwolken und immer wieder einsetzende Regenschauer versprachen nichts Gutes für das Open-Air-Wochenende auf Schloss Harburg. Die Veranstalter hatten jedoch rechtzeitig vorgesorgt und beide Konzerte vom Kircheninnenhof in den Fürstensaal verlegt. War am Freitag die Verlegung im Nachhinein unnötig gewesen, konnte Gastgeber und Moderator Rainer Marzahn am Samstag „Alles richtig gemacht“ attestieren, da an diesem Abend das Wetter seine Kapriolen schlug. Im ansprechenden Ambiente des Fürstensaals erwartet das Publikum das mit Pause gut dreieinhalbstündige Programm „Musik zum Träumen“. Sie werden dabei von den beiden Künstlern Daniela De Santos und Andrew Young auf eine Reise quer durch die facettenreiche Welt der Musik mitgenommen.

Die sympathische Künstlerin startete mit dem James-Last-Klassiker der Panflötenmelodien „Der einsame Hirte“, ehe sie dem Publikum verriet, dass auch in ihren Adern spanisches Blut fließt, und mit spanischen und lateinamerikanischen Rhythmen verzauberte. Zu den absoluten Höhepunkten im ersten Teil des Konzertes gehörten El Condor Pasa, La Paranda und Lambada. Beim griechischen Sirtaki von Theodorakis stimmten die Zuschauer klatschend mit ein. Die Künstlerin suchte auch die Nähe zu ihren Fans und lief musizierend durch die Stuhlreihen. Zum Abschluss des ersten Teils betrat Andrew Young die Bühne und beide Künstler intonierten zusammen „Hallelujah“ von Leohard Cohen, das tief unter die Haut ging.

