Harburg

vor 50 Min.

Danke für einen inspirierenden Konzertabend!

Plus Der Gempfinger Singkreis gestaltete in der Harburger Kirche St. Barbara eine großartige musikalische Stunde: hoch artifiziell mit ausgezeichneten Stimmen und mitunter experimentellem Programm.

Von Ulrike Hampp-Weigand Artikel anhören Shape

Advent – die Zeit, die uns Stille in uns finden lassen kann – so könnte über dem nachdenklichen, schönen Konzert des Gempfinger Singkreises unter Leitung von Erich Hofgärtner in der Harburger evangelisch-lutherischen Stadtpfarrkirche St. Barbara stehen. Pfarrerin Regine Kellermann trug viel zu dieser Nachdenklichkeit bei – sie lud ein, der Ruhe, der Stille Raum zu geben. „Seid stille vor Gott dem Herrn“, nur so sei Gott zu hören, könne man sich auf seine Ankunft vorbereiten. Die Stille in sich suchen.

Es hatten dann doch recht viele Besucher an diesem verregneten, nasskalten Abend den ungut glatten Weg in die Kirche gefunden, vorbei an den für den Wochenende-Christkindlmarkt aufgebauten Ständen, vorbei an den erleuchteten Fenstern des Harburger Krippenwegs: Sie wurden von einem exquisiten, fast chorisch experimentellen Programm vom Barock bis in die Neuzeit reich belohnt. Dass der Gempfinger Singkreis über großartige Sängerinnen und Sänger verfügt, ist mittlerweile im Donau-Ries allgemeines Wissen!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen