Das Harburger Feuerwehrhaus als überdimensionaler Adventskalender

Nicht nur für Kinder ist es in der Vorweihnachtszeit ein beliebter Brauch, Adventskalender aller Art - Türchen für Türchen - zu öffnen. In den vergangenen Jahren hat sich diese Vorweihnachts-Tradition dahingehend ausgedehnt, dass Häuser entsprechend gestaltet werden, um für Passanten zu überdimensionalen Adventskalendern zu werden. So ist auch heuer wieder das Feuerwehrhaus in Harburg geschmückt: Dessen Fenster öffnen sich, um Menschen eine Freude zu machen. Unser Leserfotograf Harald Erdinger hat den Anblick vor ein paar Tagen festgehalten. Mittlerweile gibt es dort schon wieder mehr zu sehen.