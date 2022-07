Das Parkdeck in Harburg ist wieder geöffnet

Die Sanierungsarbeiten an dem Harburger Parkdeck sind fast vollendet. Ein Bereich ist erst in Kürze wieder nutzbar.

Nach vier Monaten Sperrung ist jetzt der obere Teil des Parkdecks an der Nördlinger Straße in Harburg wieder für den Verkehr geöffnet. Die untere Etage befindet sich noch in den letzten Zügen der Sanierungsarbeiten und kann voraussichtlich ab dem 5. August wieder genutzt werden. Dies teilt die Stadt mit.

Während der Bauarbeiten mussten Autofahrer auf einen provisorischen Parkplatz am Oberen Wannenberg ausweichen, der eigens hierfür auf Privatgrund eingerichtet worden war. Die Sanierungsarbeiten an der Donauwörther Straße erschwerten zusätzlich die Parksituation in der Harburger Altstadt.

Salzwasser gefährdete die Statik des Harburger Parkdecks

Die Arbeiten an dem Bauwerk begannen am 21. März dieses Jahres. Grund für die Sanierung waren Salzwasserschäden, die die Stahlbewehrung im Beton teilweise zersetzt haben und nun die Statik des 30 Jahre alten Parkdecks gefährdeten. Die Bauarbeiten an der Parkmöglichkeit kosten die Stadt 330.000 Euro. (ceth)