Der Tourismus in Harburg ist stark gewachsen

Die digitale Stadtführung in Harburg wird oft abgerufen.

Plus Die Stadt Harburg zieht mehr Gäste an. Deshalb ist der Tourismus-Referent zufrieden. Eines müsse aber verbessert werden.

Von Wolfgang Widemann

Der Tourismus in der Stadt Harburg ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Zu diesem Schluss kam der zuständige Referent Matthias Schröppel nun bei seiner Bilanz im Stadtrat. Geopark-Infostelle, Märchenweg, Wörnitzstrand und andere Aktionen hätten dafür gesorgt, dass mehr Gäste in die Burgstadt kommen.

Die digitale Stadtführung ("Harburg hören") mit 15 Stationen sei beliebt. Sie werde jährlich über 12.000-mal aufgerufen. In der Burg seien im Vorjahr über 60.000 Besucher gezählt worden. Bei einem Großteil der Touristen in Harburg handle es sich um Tagesgäste. Sprich: Sie blieben nur einige Stunden. Die gewerblichen Herbergsbetriebe im Stadtgebiet verzeichneten Schröppel zufolge 2023 gut 16.000 Übernachtungen. In dieser Zahl enthalten seien zahlreiche Monteure, die sich länger einmieteten.

