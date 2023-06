Detektiv erwischt Ladendiebin in Harburg

Eine Frau in Harburg versucht, Kosmetik aus einem Supermarkt zu stehlen. Ein Detektiv kann dies verhindern.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in Harburg einen Diebstahl verhindert. Nach Angaben der Polizei steckte eine 32-Jährige am Donnerstag gegen 12.30 Uhr Kosmetikprodukte im Wert von knapp 23 Euro in ihre Tasche. Dies beobachtete der Detektiv des Supermarktes in der Wemdinger Straße. Als die Frau den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen, wurde sie angehalten und die Polizei verständigt. Die Diebin erhielt eine Strafanzeige sowie Hausverbot in dem Geschäft. (AZ)

Lesen Sie dazu auch