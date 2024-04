Die Burgschänke in Harburg ist wieder geöffnet

Plus Auf Schloss Harburg gibt es wieder eine Gastronomie. Welche Herausforderung der Pächter zu bewältigen hatte und was noch fehlt.

Nach einer mehr als dreimonatigen Pause ist die Burgschänke in Schloss Harburg wieder geöffnet. Die Gaststätte nahm nach Auskunft des neuen Pächters Markus Anslinger am 1. April den Betrieb auf.

Die bisherigen Betreiber des Lokals hörten Ende 2023 auf. Die Burgschänke ist für die gemeinnützige Stiftung, die den historischen Komplex verwaltet, ein wichtiger Faktor - zum einen, weil die Gäste auch eine Gastronomie erwarten, wenn sie die Sehenswürdigkeit besuchen, zum anderen, weil die Stiftung durch die Verpachtung Einnahmen erzielt. Diese werden dringend benötigt, um die fast 1000 Jahre alte Burg- und Schlossanlage zu erhalten.