Harburg

18:30 Uhr

Die ersten Flüchtlinge beziehen in Harburg die Turnhalle

Bis zu 80 Personen könnten in der alten Turnhalle unterkommen. Die Stockbetten stehen dafür schon bereit.

Plus Die ersten Asylsuchenden werden in der Notunterkunft in Harburg einquartiert. Nicht jeder ist von den neuen Bewohnern begeistert.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Es ist ein ruhiger Mittwochnachmittag in Harburg. Ein paar Autos parken auf dem Schulhof neben der alten Turnhalle, sonst ist es still. Ein Bus fährt vor, auf der Anzeigetafel über der Windschutzscheibe steht das Wort "Sonderfahrt". Zehn Personen steigen aus, jede von ihnen hat einen großen Rucksack, einen Koffer oder eine Tasche dabei. Das Grüppchen läuft auf die alte Turnhalle zu und verschwindet schnell hinter den davor aufgestellten Bauzäunen, die mit einer weißen Plane umhüllt sind. Die ersten Flüchtlinge sind in der Notunterkunft angekommen.

Geräuschlos beziehen sie die Halle, die zum Notquartier umfunktioniert wurde. Bürgermeister Christoph Schmidt, Stadtrat Manfred Schick, Ordnungsamtsleiterin Sara Stadler und ein ehrenamtlicher Helfer nehmen die Neuankömmlinge in Empfang. Eigentlich sollten es 22 Personen sein. Der Quartiermanager Mohamed Benzouina erklärt: "Eine große Familie mit acht Personen konnte noch nicht kommen, weil ein Kind krank ist." Wann die fehlenden Personen nachkommen, sei unklar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen