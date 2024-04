Harburg

vor 33 Min.

Die ersten Solarparks auf Harburger Gebiet werden konkret

Plus Im Bereich der Stadt Harburg gelten jetzt Leitlinien für den möglichen Bau von Freiflächenanlagen. Auf solche nahe Mündling hat der Stadtrat keinen Einfluss.

Von Wolfgang Widemann

Das Gebiet der Stadt Harburg ist bisher frei von Solarparks. Ein wesentlicher Grund dafür: Der Stadtrat hatte einen Beschluss gefasst, dass er solche Anlagen generell nicht will. Die Situation wird sich nun aber ein Stück weit ändern. Zum einen haben die Verantwortlichen der Kommune nicht mehr die komplette Planungshoheit. Dadurch steht nahe Mündling ein erstes Projekt an. Zum anderen öffneten die Ratsmitglieder grundsätzlich ein Stück weit die Tür für die Freiflächenanlagen.

Die Solarparks seien in der Stadt "ein lange diskutiertes Thema", erklärte Bürgermeister Christoph Schmidt. Der nannte nochmals die Gründe dafür, warum der Stadtrat hier so zurückhaltend agiert. In der Kommune gebe es sieben Biogasanlagen, die mittlerweile fast alle auch Wärmenetze speisen. Für diese Anlagen seien umfangreiche landwirtschaftliche Flächen nötig. Ebenso habe die Landwirtschaft an sich nach wie vor einen hohen Stellenwert. Die Folge: Grundstücke seien begehrt, die Kauf- und die Pachtpreise seien hoch. Mit Solarparks würde der Druck noch erhöht.

