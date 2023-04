Harburg

06:00 Uhr

Die evangelische Kirchenmusik im Landkreis Donau-Ries hat viele Pläne

Plus Beim Konvent in Harburg ging es um die aktuelle Situation und um Vorhaben in naher Zukunft. Wie Kirche auch musikalisch lebendig bleiben soll.

Artikel anhören Shape

In den drei evangelischen Dekanaten im Donau-Ries-Landkreis sind rund 95 Menschen an den Kirchenorgeln aktiv und rund 50 Männer und Frauen in den Leitungen von Kirchenchören, Gospelchören, Kinderchören und Kirchenbands. Dazu gesellen sich weitere 50 Engagierte in der Leitung von Posaunenchören. Gut 40 Organisten und Chorleiterinnen haben sich jetzt zum Kirchenmusik-Konvent in Harburg auf Einladung der beiden Dekanatskantoren Udo Knauer und Hans-Georg Stapff getroffen. Sie sprachen über die aktuelle Situation und über Neuerungen. Eine personelle Ergänzung wird sich schon ab Juli ergeben, wenn es wieder einen dritten Dekanatskantor in Oettingen geben wird, nämlich Simon Holzwarth.

Hauptgast beim jetzigen Konvent war Dekan Gerhard Wolfermann aus Nördlingen, der über die Kooperation der drei Ries-Dekanate berichtete. Begriffe wie "Nachbarschaften" und "Regionen" schwirrten hier in der Diskussion durch die Luft. Die Austritte aus der evangelischen Kirche hielten sich in unserem Landkreis noch in Grenzen, wie Dekan Wolfermann zu berichten wusste, jedoch mangele es am Nachwuchs von Pfarrerinnen und Pfarrern. So versuche man in einer Kooperations-Synode bereits jetzt, weit in die Zukunft zu planen, um diesem negativen Trend entgegenzuwirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen