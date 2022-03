Harburg

Die Harburger Altstadt wird zur Großbaustelle

Plus Die Sanierung des Parkdecks und der Donauwörther Straße in Harburg wird in Angriff genommen. Was das für die Parkplatzsituation und die Anwohner bedeutet.

Von Celine Theiss

Die Lage der Stadt Harburg ist in der Region einmalig. Zwischen Steilhang und Wörnitz ist die Kernstadt eingezwängt. Die Straßen sind dort schmal und von historischen Bauten umgeben. Bauarbeiten in diesem Teil gestalten sich denkbar schwierig. Auf den dritten Anlauf hat es die Stadt Harburg nun geschafft eine Firma zu finden, die sich der Donauwörther Straße in der südlichen Altstadt annimmt und noch dieses Jahr mit der Sanierung beginnt. Doch die Bauarbeiten werden erhebliche Einschränkungen für die Anwohner mit sich bringen.

