Harburg

vor 18 Min.

Die Kita in Harburg wird im Eiltempo erweitert

Schon wieder eine Baustelle an der Kindertagesstätte "Burgblick" in Harburg: Die Einrichtung wird um zwei Kindergarten-Gruppen erweitert.

Plus In der Kindertagesstätte "Burgblick" in Harburg wird schon wieder angebaut. Wie es um das Projekt und die Gesamtsituation der Kinderbetreuung im Stadtgebiet steht.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Ende Januar erst betonierten Bauarbeiter die Bodenplatte, jetzt steht bereits ein Gebäude mit Fenstern drin. An der Mündlinger Straße in Harburg wird schon wieder der Kindergarten erweitert. Dies geschieht im Eiltempo. Denn die Zeit drängt, wie Bürgermeister Christoph Schmidt auf Anfrage erklärt. Alle vier Kindertagesstätten im Stadtgebiet seien komplett besetzt und teilweise schon "überfüllt". Deshalb müsse man schnell handeln.

Es ist noch nicht lange her, da ließ die Stadt an der Kindertagesstätte "Burgblick" an zwei Seiten anbauen. Bis September 2022 entstanden für 2,3 Millionen Euro eine Mensa und Räume für zwei Krippengruppen. Schon damals war klar, dass der Platz nicht lange reichen würde. Deshalb ging die Kommune im vorigen Jahr die erneute Erweiterung an, nachdem ein anschließendes Grundstück in der Straße Ziegelhütte gekauft worden war. Auf diesem entsteht nun ein Gebäude in Holzständerbauweise. Vorteil: Dieses kann zügig hochgezogen werden. Während die Bauphase bei der Erweiterung davor rund zwei Jahre dauerte, sind es jetzt nur einige Monate.

