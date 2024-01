Harburg

vor 33 Min.

Die Referenten des Stadtrats sind aktiv für Vereine, Bäume und Kinder

Plus Im Harburger Stadtrat berichten die Referenten über ihre Bereiche. Dabei appellieren sie an Hundebesitzer und loben eine Jugendgruppe.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Jedes zweite Stadtratsmitglied in Harburg hat noch einen Extra-Posten als Referent für einen bestimmten Bereich. In einer Sitzung des Gremiums hatten die Betroffenen nun die Möglichkeit, aus ihren Tätigkeitsgebieten zu berichten. Der Wunsch von Bürgermeister Christoph Schmidt dazu: Die Einwohner der Kommune sollten mehr darüber erfahren. Bei Anliegen könnten sich die Bürgerinnen und Bürgern an den jeweiligen Referenten wenden.

Acht Ratsmitglieder gaben in diesem ersten Termin ihre Berichte ab. Wolfgang Stolz (Ehrenamt und Vereine) zeigte auf, im Stadtgebiet gebe es 91 Vereine und zudem weitere engagierte Gruppen und Institutionen. Sie seien ein unverzichtbarer Teil des Gemeinwohls. Man sei bemüht, diese Menschen im Rahmen der Vorstands-, Vereins- und Ehrenamtsabende mit Informationen zu unterstützen. Stolz regte einen Neujahrsempfang für die Ehrenamtlichen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen