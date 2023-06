Die Rosetti-Festtage waren brillant, spritzig und leidenschaftlich

Plus Stuttgart Winds begeisterten zum Abschluss der Rosetti-Festtage auf Schloss Harburg. Was die Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Abends waren.

Dass die Rosetti-Festtage in unserer Region immer etwas Besonderes sind, hat sich inzwischen weit über die Landkreisgrenzen hinaus herumgesprochen. Im wunderschönen Ambiente und der außergewöhnlichen Akustik des Fürstensaals auf Schloss Harburg durften die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Abschluss der heurigen Veranstaltungsreihe jedoch nochmals ein Klangerlebnis höchster Güte erleben. Das renommierte Ensemble „Stuttgart Winds“ wurde dem exzellenten Ruf, der ihm vorauseilte, in jeder Hinsicht gerecht, zumal die Akteure auch aufgrund ihrer Natürlichkeit und Authentizität auf der Bühne eine enorme Anziehungskraft auf das Publikum ausstrahlten.

Natürlich stand der Komponist Antonio Rosetti im Mittelpunkt des Abends. Seine Partita in Es-Dur, Murray B10, ist geprägt von originellen Einfällen ganz im Sinne des galanten Stils, die geprägt sind von feinen Klangfarben-Nuancierungen, wobei jedes Instrument auch mit solistischen Einlagen bedacht wird. Wie ein Frage- und Antwortspiel werfen sich im ersten Satz Oboen und Hörner kleine Motive zu, ehe alle Instrumente wieder zu einem nahezu sinfonischen Gesamtklang vereinigt werden. Wunderbar durchsichtig, mit perfektem Zusammenspiel und technischer Versiertheit intonierten die Instrumentalisten auch den liedhaften zweiten Satz sowie den Menuett-Satz mit seinen prägnanten Sforzati-Klängen und den temperamentvollen Schlusssatz.