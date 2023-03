Die Vorbereitungen für das Stadtfest in Harburg sind im Gange

Im kommenden Jahr feiert Harburg 175-jähriges Jubiläum. Die Planungen für das Stadtfest haben bereits begonnen. Das steht bisher fest.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", sagte Bürgermeister Christoph Schmidt bei der Bürgerversammlung in Harburg. Zwar haben sie das Festgelände anpassen müssen, trotzdem werde das Hauptfest wie gewohnt in der Altstadt stattfinden. Wegen neuer Sicherheitsauflagen, die nach dem letzten Stadtfest von 1999 hinzukamen, kann im nächsten Jahr nicht auf der Schiffswiese gefeiert werden. Stattdessen soll die Grasstraße in dem Bereich vom Brückenfest hinzukommen. Außerdem wird es keinen Festumzug geben. Hierzu fehle nach den neuen Sicherheitsbestimmungen der Platz.

Ansonsten sei noch sehr wenig geplant für die Feier des 175-jährigen Bestehens der Stadt Harburg. Auf die Nachfrage eines Bürgers während der Versammlung erläutert Schmidt: "Es gibt kein spezielles Motto. Wir wollen die Zeit von damals bis heute abbilden." Alle örtlichen Vereine und Gastronomen seien eingeladen, sich am Fest zu beteiligen. "Es soll ein Fest für alle sein", so der Bürgermeister. Im vergangenen Jahr habe bereits eine Informationsveranstaltung zum Stadtfest stattgefunden, in den kommenden Wochen ist ein zweiter Termin geplant.