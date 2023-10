Dieb entwendet zwei Baggerschaufeln von Baustelle

Die beiden Baulöffel haben einen Wert von 1000 Euro. Wer hat etwas gesehen?

Bereits im Zeitraum 19. Oktober, 17.15 Uhr, und 20. Oktober, 8 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mittels eines größeren Kraftfahrzeuges zwei Baggerschaufeln aus Metall von einer Baustelle in der Donauwörther Straße in Harburg. Die beiden Baulöffel haben einen Wert von 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)