Diebe erbeuten an der B25 bei Harburg 870 Liter Diesel

Erneut zapfen Dieseldiebe auf Parkplätzen neben der B25 Lastwagen an. Dabei entsteht ein beträchtlicher Schaden.

Auf zwei Parkplätzen an der B25 im Raum Harburg haben erneut Dieseldiebe zugeschlagen. Der erste Diebstahl ereignete sich laut Polizei auf einem der neu ausgebauten Parkplätze bei Ebermergen zwischen Dienstag um 17.30 Uhr und Mittwoch um 5 Uhr. Die Unbekannten bohrten das Tankschloss eines ungarischen Lastwagens auf und pumpten lediglich 40 Liter ab. Die Diebe wurden ersten Erkenntnissen zufolge auf frischer Tat ertappt, sodass sie nicht noch mehr Kraftstoff stehlen konnten. Der Schaden liegt bei etwa 350 Euro. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Polizeiinspektion bittet Zeugen darum, sich zu melden. Telefon: 0906/706670.

Diebe zapften bei Harburg zwei Lkw an und erbeuteten 830 Liter Diesel

Der zweite Diebstahl von Diesel fand auf dem Parkplatz an der Bundesstraße zwischen Harburg und Hoppingen statt. Am Mittwochmorgen zapften dort Kriminelle zwei Lastwagen an und erbeuteten insgesamt 830 Liter Sprit. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 2000 Euro. Auch in diesem Fall laufen polizeiliche Ermittlungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch