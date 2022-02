Harburg

Diese Großprojekte packt die Stadt Harburg im Jahr 2022 an

Plus Nach jahrelangem Schieben investiert Harburg heuer kräftig in mehrere Großprojekte. Doch das bleibt nicht folgenlos für die Finanzsituation.

Von Celine Theiss

Die Sanierung Donauwörther Straße und des Parkdecks sowie die Kita-Erweiterung - all das sind große Projekte, die die Stadt Harburg in diesem Jahr angehen oder vollenden wird. Doch die Vorhaben sind kostspielig. Am Donnerstag stellte Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat den Haushalt der Kommune vor. Der sieht noch weitere Maßnahmen in Harburg und seinen Stadtteilen vor.

