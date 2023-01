Diesel-Diebstähle: Polizei macht verdächtigen Fund an Lkw

Auf den Parkplätzen entlang der B25 stehlen Unbekannte immer wieder Diesel aus Lastwagen. Nun haben Polizisten bei Harburg Interessantes entdeckt.

Seit Jahren wird auf Parkplätzen an den Bundesstraßen in der Region aus den Tanks von Lastwagen immer wieder Diesel gestohlen. Zu nächtlicher Stunde zapften die Täter insgesamt schon Tausende von Litern ab. Besonders betroffen sind die Parkplätze entlang der B25 im Raum Harburg. Die Serie ist rätselhaft. Die Polizei kann nur ganz vereinzelt Erfolge verbuchen. Nun gelang es dank des Spürsinns einer Streifenbesatzung, einen möglichen Spritdieb ausfindig zu machen.

Ein Verdacht, den die Gesetzeshüter seit Längerem hegen: Als Täter könnten Lkw-Fahrer in Betracht kommen, die auf den Flächen parken und sich bei den Kollegen heimlich "bedienen". Regelmäßig kontrolliert die Polizei deshalb Lastwagen auf der Bundesstraße. So auch in der Nacht auf Donnerstag um 2.10 Uhr auf Höhe Harburg.

Polizei entdeckt versteckten Stauraum unter der Ladefläche des Lkw

Die Beamten sahen sich einen Sattelzug näher an, mit dem ein 44-Jähriger unterwegs war. Am hinteren Ende der Zugmaschine fiel den Polizisten im Bereich der Karosserie unter der Ladefläche des Sattelaufliegers eine verdächtige Konstruktion auf. Die erweckte den Anschein eines versteckten Stauraums. Der Fahrer weigerte sich zunächst, diesen zu öffnen. Als ihn die Beamten dazu gebracht hatten, dies doch zu tun, kamen sieben Kunststoffkanister mit einem Fassungsvermögen von jeweils 20 Litern zum Vorschein. Die Behälter waren leer, jedoch war deutlich zu erkennen, dass sich in ihnen Diesel befunden hatte.

In einem Staufach unter der Ladefläche entdeckte die Streife zudem eine Absaugpumpe für Kraftstoffe. Der Fahrer gab sich ahnungslos. Er wisse nichts von den Gegenständen. Den Beamten drängte sich freilich der Verdacht auf, die Kanister und die Pumpe könnten für Diebstähle benutzt worden sein. An den Tatorten sind nach Auskunft von Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion Donauwörth, wiederholt Dieselflecken auf dem Asphalt aufgefallen. Die könnten vom Befüllen der einzelnen Behälter stammen. Die Polizisten stellten die Kanister und das Gerät sicher, und zwar "zur Gefahrenabwehr".

Bei den anstehenden Ermittlungen hoffen die Beamten Hinweise auf zurückliegende Diebstähle zu finden. Die Inspektion Donauwörth bittet zudem um Hinweise unter Telefon: 0906/706670. (AZ)