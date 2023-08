Harburg/Donauwörth

vor 33 Min.

Sperrung der B25: Wenn Umleitungsschilder keine Rolle spielen

Wegen der Bauarbeiten an der Bahnbrücke über die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen ist die Bundesstraße noch bis Mittwochmorgen gesperrt.

Plus Die Bahnbrücken-Baustelle zwischen Donauwörth und Ebermergen hat Auswirkungen auf die ganze Region. Das sind die Erfahrungen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Eine gute Nachricht vorneweg: Die Bauarbeiten an der alten Bahnbrücke, die zwischen Donauwörth und Ebermergen die B25 überspannt, laufen nach Plan. Dies bestätigt ein Vertreter der beauftragten Baufirma auf Anfrage unserer Redaktion. Somit wird die seit Mitte voriger Woche gesperrte Bundesstraße wohl am Mittwochmorgen wieder für den Verkehr freigegeben. Dann dürften besonders die Anwohner der Ortsdurchfahrten in Ebermergen und Wörnitzstein aufatmen.

Die Bundesstraßen sind in der Region die Hauptverkehrsachsen. Deshalb hat es jedes Mal große Auswirkungen, wenn eine solche wegen Bauarbeiten für Tage, Wochen oder sogar Monate wegen Bauarbeiten blockiert ist. Bei der B25 herrscht auf besagtem Teilstück aktuell eine Woche lang dieser Zustand. Die offiziellen Umleitungsstrecken für den überörtlichen Verkehr sind über Monheim und Wemding ausgeschildert. Wie erwartet, ist nur ein Teil der Auto- und Lkw-Fahrer auf diesen Ausweichrouten unterwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen