Harburg/Donauwörth

11:28 Uhr

Drei Wildunfälle passieren am Sonntagabend

Drei Wildunfälle sind am Sonntagabend in der Region passiert.

Sowohl in Harburg als auch in Donauwörth kracht es am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr. Schuld waren ein Reh und ein Fuchs. Auch bei Wemding passiert ein Unfall.

Ein Reh und ein Fuchs haben am Sonntagabend im Landkreis Verkehrsunfälle verursacht. Gegen 21.25 Uhr fuhr eine Donauwörtherin laut Polizei auf der B25 bei Harburg, als auf Höhe Hoppingen ein Reh von links über die Straße sprang. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und rammte das Reh. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Zur genau gleichen Zeit lief ein Fuchs auf die Staatsstraße zwischen Donauwörth und Zirgesheim, wo er vom Auto eines Kaisheimers erfasst wurde. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die beiden Tiere verendeten noch an den Unfallstellen. Nur zwei Stunden später erfasste ein VW-Bus bei der Wemdinger Wallfahrtskirche ein Reh. Dieses sprang sichtbar verletzt in ein Maisfeld. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Alle Fahrer blieben unverletzt. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

