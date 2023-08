Vorfahrt missachtet: Zwei Unfälle in der Region

Wegen Missachtung der geltenden Vorfahrt sind zwei Unfälle in der Region passiert.

Zwei Unfälle haben sich in der Region ereignet, weil die Vorfahrtsregeln missachtet worden sind. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag gegen 14 Uhr in Harburg. Ein Dinkelsbühler fuhr auf der Oskar-Märker-Straße auf Höhe eines Discounters in nördlicher Richtung. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Harburgers, der dem abknickenden Straßenverlauf folgte, um auf die B25 in Richtung Donauwörth aufzufahren. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher wurde angezeigt.

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Riedlingen

Der zweite Unfall ereignetet sich am frühen Mittwochmorgen in Riedlingen. Um 6.10 Uhr wollte eine Autofahrerin ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge von der Weningstraße nach links in die Küsterfeldstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Dieser wollte seinerseits nach links in die Weningstraße einbiegen. Die Autos stießen in der Kreuzung zusammen, der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Da die beiden Beteiligten gegensätzliche Angaben über den Unfallhergang machen, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter 0906/706670 entgegengenommen. (AZ)