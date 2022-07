Zwei Arbeitsunfälle, zwei Rettungshubschraubereinsätze im Landkreis Donau-Ries

Im Donau-Ries-Kreis haben sich am gleichen Tag zwei schwere Stürze ereignet. Die beiden Verletzten mussten in die Augsburger Uniklinik geflogen werden.

Im Landkreis Donau-Ries haben sich am Dienstagnachmittag zwei schwere Stürze zugetragen. Beide Verletzten mussten mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht werden.

Laut Polizei ist der erste Unfall um 14.55 Uhr im Donauwörther Ortsteil Riedlingen passiert. Ein 50-jähriger Mann wollte Dachziegel von einem Haus in der Bernhard-Grueber-Straße herunterholen und stieg hierfür auf eine Leiter. Der Mann hatte der Polizei zufolge die Leiter nicht richtig aufgestellt und rutschte nach hinten weg. Dabei fiel der 50-Jährige aus einer Höhe von 1,60 Meter auf den Rücken. Da er über starke Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule klagte, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

15-Jähriger stürzt von Baugerüst

Der zweite Sturz ereignet sich keine drei Stunden später in Harburg. Nach Angaben der Polizei befand sich ein 15-jähriger Auszubildender um 17.35 Uhr auf einem Gerüst in der Steinschmalz Straße, welches zum Betonieren einer Garage angebracht wurde. Dabei verrutschte das Gerüstbrett, sodass der Jugendliche aus einer Höhe von 2,40 Meter in die Tiefe stürzte. Da bei dem 15-Jährigen eine Becken- und Hüftfraktur vermutet wurde, wurde auch er mit einem Hubschrauber in die Augsburger Uniklinik geflogen. (AZ)

