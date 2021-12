Harburg

06:30 Uhr

Donauwörther Straße in Harburg soll 2022 saniert werden

Die Donauwörther Straße in Harburg soll 2022 neu ausgebaut werden. Für die neue Ausschreibung wurden die Pläne überarbeitet.

Plus Nächstes Jahr soll in Harburg ein Großprojekt umgesetzt werden: die Sanierung der Donauwörther Straße. So sehen die Pläne aus.

Von Viktoria Gerg

Aller guten Dinge sind drei. Nach diesem Motto geht die Stadt Harburg vor und will zum dritten Mal die Sanierung der Donauwörther Straße in die Wege leiten. Die Planungen wurden überarbeitet. Einfacher aber wird wohl auch die dritte Ausschreibung nicht, denn die marode Straße samt Kanalleitungen birgt viele Probleme. Ob sich eine Firma findet, die die Sanierung übernimmt, und welche Kosten letztendlich entstehen, ist noch ungewiss.

