Drei Verletzte und ein Welpen bei Unfall nahe Harburg

Bei einem Zusammenstoß nahe Harburg werden drei Menschen verletzt. Die Rettungskräfte müssen auch einen Hundewelpen versorgen.

Bei einem Unfall zwischen Harburg und Schaffhausen am Samstagnachmittag sind drei Menschen verletzt worden. Gegen 16.35 Uhr war eine Frau aus dem Landkreis Dillingen mit ihrem Opel von Mauren in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung übersah sie laut Auskunft der Polizei Donauwörth den Wagen eines Schweizer Ehepaares. Darin befand sich auch ein Hundewelpe. Die Opelfahrerin rammte das Fahrzeug des Ehepaares, das daraufhin von der Fahrbahn geschleudert wurde und gegen einen Baum prallte.

Unfall nahe Harburg: 20 Feuerwehrkräfte aus Harburg im Einsatz

Alle drei beteiligten Personen wurden verletzt. Das Ehepaar aus der Schweiz wurde zur Versorgung ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht, die Frau aus dem Landkreis Dillingen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth. Die Autos sind beide wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei Donauwörth. Ein Rettungshubschrauber aus Dinkelsbühl war am Unfallort im Einsatz, um einen Notarzt zeitnah vor Ort zu haben.

Die Feuerwehr Harburg war mit 20 Einsatzkräften im Einsatz, auch das DLRG Mönchsdeggingen half vor Ort. Der Hundewelpe wurden der Organisation "Vier Pfoten" übergeben. (fene)